Hafthor Julius Björnsson (29) ist im wahrsten Sinne des Wortes ein riesiger Glückspilz! Der Game of Thrones-Star misst annähernd 2,10 Meter – und ist damit wahrlich nicht zu übersehen. Ins Auge fiel der Isländer vor einiger Zeit auch seiner Freundin Kelsey Henson. Obwohl die Blondine mit gerade einmal 1,58 Metern rund 50 Zentimeter kleiner ist als ihr Liebster, überragt die Schönheit in einem Punkt alle anderen Mädels: Für Hafthor ist Kelsey die Größte – genau deswegen nahm er sie jetzt auch zur Frau!

Auf Instagram verkündete der Schauspieler jetzt überglücklich, ein verheirateter Mann zu sein. "Mit großer Freude kann ich Kelsey Morgen Henson ab sofort meine Ehefrau nennen. Ich werde diese wunderschöne Frau für den Rest unseres Lebens durch dick und dünn tragen", schrieb er zu einem Foto, das ihn und seine Braut an ihrem Hochzeitstag zeigt. Er könne es kaum noch erwarten, die Abenteuer des Lebens Seite an Seite mit seiner Herzdame zu erleben.

Auch Kelsey ließ es sich nicht nehmen, alle Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen. Die fitnessbegeisterte Kanadierin teilte ebenfalls einen Hochzeitsschnappschuss auf ihrem Profil – und richtete damit süße Worte an ihren Schatz: "Hafthor, ich liebe dich jetzt und für immer und verspreche, für immer an deiner Seite zu stehen, egal was das Leben für uns bereithält." Auch sie könne es kaum erwarten, in die Zukunft als Ehepaar zu starten.

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson

Anzeige

Instagram / kelc33 Kelsey Henson und Hafthor Julius Björnsson

Anzeige

Instagram / kelc33 Hafthor Julius Björnsson mit Freundin Kelsey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de