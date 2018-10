Verona Pooth (50) platzt fast vor Stolz! Nicht nur ihr ältester Sohn Diego (15) hat das Zeug zu einem echten TV-Star, auch das Nesthäkchen Rocco (7) will hoch hinaus – und ist auf dem besten Weg dorthin. Der aufgeweckte Blondschopf zog erst vor Kurzem seinen ersten großen Modeljob an Land. Bei der Fashion-Show des Modedesigners Philipp Plein (40) vergangene Woche in Wien lief der Kleine auf dem Catwalk mit wie ein Großer! Seine Mama war natürlich total begeistert!

Eine zerrissene Jeans, ein bedrucktes T-Shirt und eine fesche, schwarze Lederjacke – Veronas Roccolito war ein echter Augenschmaus! Auf Instagram teilte der Manager der 50-Jährigen den glanzvollen Auftritt des Siebenjährigen, der selbstbewusst über den Laufsteg stolzierte. Sichtlich gerührt beobachtete seine Mama das Geschehen und filmte das Spektakel sogar mit ihrem Smartphone. "Ist der nicht der Hammer? Der kleine Rocco knallt alles weg", lauteten die begeisterten Worte von Alain Midzic. Die Miss Germany von 1993 teilte den Clip natürlich auch auf ihrem Account.

Nicht nur während der Modenschau brillierte Klein-Rocco als Star! Auf dem 50. Geburtstag von kinder Schokolade stahl der Knirps allen die Show. Mit seinen witzigen Sprüchen drängte er Promis wie Jörn Schlönvoigt (32), Claudia Effenberg (53) und Liz Hurley (53) in den Hintergrund.

Getty Images Franjo, Diego und Verona Pooth auf der Charity Gala in Bad Nauheim

Oliver Hardt / Freier Fotograf Verona und Franjo Pooth

Becher/WENN.com Verona Pooth mit Sohn Rocco

