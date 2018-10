Braucht Victoria Beckham (44) nach den ehrlichen Worten ihres Mannes erst einmal Abstand? Seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, die schöne Designerin und ihr Schatz David Beckham (43) würden in einer tiefen Ehekrise stecken. In einem Interview hatte der ehemalige Kicker die Beziehung zu seiner Frau zuletzt sogar als "harte Arbeit" bezeichnet. Zu viel für Vic? Jetzt ist die Fashionista dem Medienwahnsinn kurzerhand entflohen – und zwar nach Deutschland!

Wie das britische Ok-Magazin berichtet, habe das einstige Spice Girl erst vor wenigen Tagen in einer Wellness-Einrichtung in Baden-Baden eingecheckt. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich die vierfache Mutter auf einem Schnappschuss zudem bei einer entspannenden Wanderung. Zu dem Selfie textete die Britin: "Eine tolle Erfahrung" – wirklich glücklich und gelassen wirkte sie auf der Aufnahme jedoch nicht.

Ob Victoria sich während ihrer Auszeit genauere Gedanken über ihre Ehe machen will? Die Modeschöpferin selbst hatte für die Beziehung zu David immer positive Worte gefunden und noch vor Kurzem erklärt, die Gerüchte würden sie nur enger zusammenschweißen.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham auf Wandertour in Baden-Baden

Getty Images Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2018

Frazer Harrison/Getty Images for Ken Paves Salon David und Victoria Beckham bei einem Event in Los Angeles, 2017

