Für seine Liebste scheut Kanye West (41) keine Kosten und Mühen! Im Haus des berühmten Rappers dürfte heute eine große Party steigen: Immerhin feiert seine schöne Frau Kim Kardashian ihren 38. Geburtstag. Für den Ehrentag der Mutter seiner drei Kinder ließ sich der "Gold Digger"-Interpret mal wieder etwas ganz Besonderes einfallen – und überraschte sie mit einem außergewöhnlichen Blumenarrangement inklusive Privat-Pianist in ihrem gemeinsamen Zuhause!

Geht es noch romantischer? In ihrer Instagram-Story hielt das Geburtstagskind nun die süße Überraschung ihres Schatzes für ihre Follower fest. Von der Decke hängen üppige rote Blütensträuße, während an einem weißen Klavier ein Musiker für die Unternehmerin klimpert. "Dazu bin ich heute aufgewacht, Leute!", freute sich die Tochter von Kris Jenner (62) und fügte zudem hinzu: "Kanye ist immer so kreativ, wenn es um die Blumen zu meinem Geburtstag geht. Ich liebe dich so sehr, Babe!"

Neben dem floralen und musikalischen Präsent widmete Kanye seiner Gattin auch noch eine niedliche Botschaft in den sozialen Medien: "Du bist wundervoll. Ich werde immer versuchen, Dinge zu machen, die zeigen, wie wunderschön du innerlich und äußerlich bist, und die dir zeigen, wie sehr ich dich und unsere Familie liebe!", schrieb der 41-Jährige auf Twitter.

Instagram / kimkardashian Geburtstagsüberraschung von Kanye West für Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Geburtstagsüberraschung von Kanye West für Kim Kardashian

Instagram / Kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

