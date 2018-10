Ist Carina Spack etwa weg vom Single-Markt? In den Flirt-Formaten Der Bachelor und Bachelor in Paradise suchte die gelernte Industriekauffrau im TV nach der ganz großen Liebe. Während sie es in der Staffel mit Rosenkavalier Daniel Völz (33) immerhin bis ins Halbfinale schaffte, wollte sich am thailändischen Traumstrand partout nichts mit den zur Auswahl stehenden Beach-Boys ergeben. Doch hat die Suche für die ehemalige Kuppel-Kandidatin jetzt etwa ein Ende? Als es im Promiflash-Interview um ihren Beziehungsstatus ging, druckste Carina auffällig herum!

Promiflash traf die Blondine mit dem üppigen Vorbau bei der "Home of Halloween"-Party von Natascha Ochsenknecht (54) im Berlin Dungeon. "Was im Moment mit mir und meinem Liebesleben ist – darüber spreche ich noch nicht, aber mal schauen, was so kommt", zeigte sie sich geheimnisvoll. Das Wörtchen "noch" lässt darauf schließen, dass bei der Recklinghausenerin in Liebesangelegenheiten möglicherweise etwas im Busch ist.

Carina lieferte außerdem noch ein zweites Indiz dafür, dass sie möglicherweise einen Partner an ihrer Seite hat. Auf die Frage hin, ob sie sich wieder bei Dating-Sendungen bewerben würde, antwortete sie: "Jetzt gerade würde ich nicht mehr im TV daten, aber wer weiß, was irgendwann mal ist." "Jetzt gerade" könnte Carina also durchaus glücklich und zufrieden mit jemandem sein.

