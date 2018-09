Aller guten Dinge sind drei! Carina Spack hatte in der diesjährigen Bachelor-Staffel vergeblich um das Herz von Rosenboy Daniel Völz (33) gekämpft und in der Show schließlich den dritten Platz belegt. Wenig später versuchte die Reality-TV-Darstellerin ihr Glück im Ablegerformat Bachelor in Paradise, fand aber auch dort nicht die große Liebe. Ihre "Bachelor"-Kollegin Janina Celine Jahn flirtet aktuell bei Love Island und das ziemlich erfolgreich. Wäre diese Kuppelshow etwas für Carina?

Im Promiflash-Interview gab die 21-Jährige eine eindeutige Antwort: "Ich würde bei der Show nicht mitmachen, weil ich im Fernsehen nicht aus Ton Penisse formen möchte. Das wäre einfach nicht meins, sagen wir es mal so." Die Blondine spielte damit auf eine Challenge des vergangenen Jahres an, bei der die weiblichen Islander mit Hingabe die besten Stücke ihres Partners geknetet hatten. Wegen solch schlüpfriger Aktionen komme für sie eine "Love Island"-Teilnahme nicht infrage, so Carina.

Eine Teilnahme an weiteren Dating-Sendungen schließe sie zwar nicht komplett aus. Trotzdem sagt Carina: "Ich weiß nicht, ob ich es jetzt, nach dem zweiten gescheiterten Versuch, noch einmal machen würde." Das Format "Bachelor in Paradise" findet die Blondine allerdings immer noch interessant. "Ich glaube, da kann man wirklich die große Liebe finden."

Love Island, RTL II Elena Miras bei "Love Island"

Anzeige

MG RTL D Kandidatin Carina Spack und Bachelor Daniel Völz

Anzeige

MG RTL D Ela, Carina und Philipp bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de