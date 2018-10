Die Baby-Neuigkeiten aus der Welt der Stars reißen nicht ab! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, das die britischen Royals Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Am Montagabend verkündete dann auch Schauspielerin Amy Schumer (37): Sie ist in anderen Umständen. Und da aller guten Dinge drei sind, kann man sich denken, was jetzt folgt: die nächste Nachwuchs-Nachricht! "Game of Thrones"-Star Alfie Allen (32) ist Papa geworden!

Seit Staffel eins der beliebten Fantasy-Serie gehört Alfie als Theon Graufreud zum Hauptcast. Das große Los hat der Schauspieler auch privat gezogen. Mit Freundin Allie Teilz ist er Gerüchten zufolge seit Juni 2017 liiert und sie scheint ziemlich flott schwanger geworden zu sein. Denn am Montagabend verkündet der Bruder von Sängerin Lily Allen (33) auf Instagram: "Mit ganzem Herzen und überwältigender Freude stellen Allie und ich euch unser neuestes Familien-Mitglied vor."

Mit den Worten "Sie ist perfekt" macht der GoT-Star auch gleich das Geschlecht des frischgebackenen Nachwuchses öffentlich. Dazu postet der Neu-Papa ein Bild vom Händchen seiner kleinen Prinzessin, die seine eigene umschließt.

Getty Images Alfie Allen bei der Premiere der siebten Staffel von "Game of Thrones"

Instagram / alfieeallen Alfie Allens Baby

Getty Images Alfie Allen, Schauspieler

