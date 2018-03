Schon wieder ist eine Staffel vorbei. Das siebte Season-Finale von Game of Thrones war an Spannung und Höhepunkten kaum zu überbieten. Achtung, Spoiler! Von Jon Snows (Kit Harington, 30) und Daenerys Targaryens (Emilia Clarke, 30) Sex-Szene über die Enthüllungen über Jons wahre Herkunft, Kleinfingers (Aidan Gillen, 49) Tod, einem Waffenstillstand der verfeindeten Herrscher bis hin zu Theon Graufreuds (Alfie Allen, 30) Plan, seine Schwester zu retten, war alles dabei, was das Fan-Herz sich wünschen kann. Nur die letzte Szene der Folge konnte das noch überbieten: Der Nachtkönig (Vladimir Furdik, 47) und sein Eisdrache brachten die Mauer zum Einsturz!



