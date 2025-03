Lily Allen lästert über Bett-Performance ihrer Ex-Männer

Lily Allen (39) hat während der ersten Live-Show von "Miss Me?", ihrem erfolgreichen Podcast, den sie gemeinsam mit ihrer Jugendfreundin Miquita Oliver moderiert, über ihre vergangenen Beziehungen ausgepackt. Dabei hat sie auch ihren Ex-Mann David Harbour (49) scharf kritisiert. Vor Publikum im Londoner Theater Hackney Empire sprach die Sängerin offen über ihr Liebesleben – sie klagte: "Ich glaube nicht, dass es jemals jemanden gab, der sich für mein Vergnügen interessiert hat." Lily, die sich im Dezember nach vier Jahren Ehe von dem "Stranger Things"-Star getrennt hatte, erklärte zudem: "Ich leide tatsächlich unter P**is-Blindheit. Ich kann mich nicht einmal an die von meinem Ex-Mann oder meinen Freunden erinnern. Außer an einen – von diesem habe ich Bilder auf meinem Handy." Lily und David hatten sich 2019 über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt und im darauffolgenden Jahr in Las Vegas geheiratet.

Doch ihre Ehe zerbrach nur vier Jahre danach. Berichten zufolge wurde Lily misstrauisch, als sie entdeckte, dass David möglicherweise wieder aktive Profile auf Raya benutzte, und ging der Sache anfangs selbst über die App nach. Freunde des Paares berichteten, dass die Beziehung bereits seit Monaten auf der Kippe stand, bevor offiziell die Trennung bekannt wurde. Nach dem Bruch stürzte sich David Berichten zufolge wieder ins Dating-Leben, während Lily sich mit den Nachwehen der Trennung auseinandersetzte. In der Live-Aufnahme gestand sie zudem, dass sie "noch nicht darüber hinweg" sei und verriet schmunzelnd: "Ich habe Daddy-Issues."

Lily, die schon immer für ihre Offenheit bekannt war, sprach auch über ihre schwierige Kindheit, in der ihr berühmter Vater Keith Allen (71) oft eine dominante Rolle einnahm. Angeblich hätten sie und ihr Bruder Alfie Allen (38), mittlerweile selbst ein erfolgreicher Schauspieler, Wochenenden allein in Hotelzimmern verbracht, während ihr Vater die Nächte durchfeierte. Diese Erfahrungen könnten laut Lily zu ihrer Vorliebe für ältere Männer beigetragen haben. Heutzutage versucht die Sängerin, sich davon zu lösen: "Ich werde mich jetzt nach einem jüngeren Partner umsehen", scherzte sie hinsichtlich ihrer nächsten Schritte. Trotz des tiefen Einschnitts setzt Lily auf neue Projekte und kehrte kürzlich wieder in die Öffentlichkeit zurück, um ihre Erlebnisse mit einem Lächeln und einer Portion Selbstironie zu teilen.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images Lily Allen und ihr Vater Keith Allen, Mai 2007

