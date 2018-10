Ist das Papa-Leben anstrengender als der berühmteste Agenten-Job der Welt? Seine Leinwand-Gegner zwangen James Bond nie gänzlich in die Knie – ein Baby scheint aber ein anderes Kaliber zu sein. Seit Anfang September sind Daniel Craig (50) und seine Liebste Rachel Weisz (48) Eltern einer kleinen Tochter. Auf aktuellsten Fotos macht der James Bond-Darsteller einen ziemlich geschafften Eindruck: Mit zerzausten Haaren und einem müden Blick hielt er den Wonneproppen auf dem Arm!

Am vergangenen Sonntag kam das Dreiergespann am John F. Kennedy Flughafen in New York an, als es von Fotografen erwischt wurde. Während Rachel in einem langen karierten Kleid, einem Blazer und einer großen Sonnenbrille entspannt aussah, wirkte Daniel ganz schön erschöpft: Noch mit den Reisedokumenten im Mund trug er den Säugling. Auch als die Kleine schon sicher in einem Kinderwagen verstaut war, konnte der Leinwandheld seine Müdigkeit nicht verbergen.

Dabei ist es für den gebürtigen Briten nicht das erste Kind: Aus einer zweijährigen Ehe mit der schottischen Schauspielerin Fiona Loudon ging im Jahr 1992 bereits eine Tochter namens Ella hervor, die mittlerweile erwachsen ist. Mit ihrer Stiefmutter Rachel verstehe sie sich blendend – die 26-Jährige sei laut Daily Mail eine von nur vier Gästen gewesen, als sich Daniel und seine jetzige Frau das Jawort bei einer heimlichen Trauung gaben.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig im Jahr 2014 in New York

Joseph Marzullo/Wenn.com Daniel Craig bei den Drama Desk Awards 2017 in New York

Patrick Hoffmann/WENN.com Daniel Craig auf der "Spectre"-Premiere in Berlin

