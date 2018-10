Ariana Grande (25) hat wirklich schwere Zeiten hinter sich: Im vergangenen Jahr hatte ein Attentäter 22 Menschen bei ihrem Konzert in Manchester in den Tod gerissen, Ende September 2018 starb ihr Ex-Freund Mac Miller im Alter von 26 Jahren. Nach nur vier Monaten Beziehung ist inzwischen auch ihre Verlobung mit Pete Davidson (24) Geschichte. Seit der Trennung von dem "Saturday Night Live"-Star vergräbt sich Ari nicht nur in Arbeit, sondern flüchtet auch aus ihrer gewohnten Umgebung!

Normalerweise ist die Sängerin im New Yorker Stadtteil Manhattan anzutreffen, doch dort scheint sie zu viel an ihren Verflossenen Pete zu erinnern. Fotografen erwischten die 25-Jährige am Samstag mit ihrer Mutter Joan und einem unbekannten Mann in der Bronx. Ari macht das Liebes-Aus offensichtlich sehr zu schaffen, denn in der Regel hat sie keine Probleme mit den Paparazzi. Bei ihrem Ausflug am Wochenende drehte sich die "One Last Time"-Interpretin allerdings die ganze Zeit demonstrativ von den Kameras weg und versteckte ihr Gesicht.

Nach anderthalbjähriger Liaison hatten sich Ariana und Mac überraschend im Mai getrennt. Wenige Tage später gestanden sich die Musikerin und Pete ihre Gefühle im Netz und machten ihre Beziehung damit offiziell. Nach den ersten Pärchen-Tattoos folgte nach nur einem Monat der Blitzantrag. Die Hochzeit findet aber bekanntlich nicht mehr statt.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards

Splash News Ariana Grande in New York

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

