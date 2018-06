Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) im Liebesrausch! Die Sängerin und der Comedian führen aktuell wohl die Liste der verschossensten Promi-Pärchen überhaupt an. Nach dem Beziehungs-Outing ging alles Schlag auf Schlag. Erst Kuschel-Pics, dann Liebes-Tattoos und nun folgte angeblich sogar ein Antrag. Offiziell bestätigt haben die beiden ihr nächstes Beziehungslevel allerdings noch nicht. Bis jetzt? Bei Ari scheinen Glückwünsche zu ihrer Verlobung herzlich willkommen zu sein...

Platz des Geschehens: New York City. Mehrere Augenzeugen des Magazins Radar Online wollen Ariana und Pete gesichtet haben – im Battery Park-Kino in Manhattan. Die beiden schauten sich angeblich den Horrorfilm "Hereditary" an. Die Quelle will beobachtet haben, wie das Couple rumblödelte, lachte, sich Popcorn und Wassermelone teilte. Und auch auf dem Weg nach draußen hatten die beiden nichts zu verstecken. "Alles Gute zur Verlobung", soll ihnen ein Kinobesucher hinterher gerufen haben. Aris knappe Antwort: "Danke."

Auch ein möglicher Verlobungsring wurde von Fans schon ausgemacht. Der Bruder der US-Musikerin, Frankie James Grande, postete kürzlich einen verdächtigen Schnappschuss. Auf dem Bild mit Mutter Joan funkelt am Finger der 24-Jährigen ein riesiger Klunker.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Joan Grande und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de