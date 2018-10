Dieser Auftritt setzte echte Gefühle frei: Am Sonntagabend flimmerte die zweite Folge der achten The Voice of Germany-Staffel über die Bildschirme, in der vor allem eine Performance für Gänsehaut sorgte: Giuliano de Stefano erinnerte mit seiner Stimme an den verstorbenen Roger Cicero (✝45) und löste damit bei Coach Yvonne Catterfeld (38) viele Erinnerungen aus. Noch in der Sendung wurde Yvonne von Emotionen übermannt und zu Tränen gerührt. Jetzt ließ die 38-Jährige ihre Netz-Community an ihren Gedanken teilhaben und zollte Roger Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account gedachte Yvonne ihres engen Freundes: "Da etwas von Giuliano mich an Roger Cicero erinnerte, möchte ich an diesen unverwechselbaren Sänger erinnern und alle ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, damit es hier mehr abwechslungsreiche, gehalt-und niveauvollere Musik gibt." Passend zu ihren würdevollen Worten ist ein Foto der beiden zu sehen, das sie bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft zeigt: Roger und Yvonne sitzen an einem Klavier und machen zusammen Musik.

Der gebürtige Berliner gehörte zu den erfolgreichen Jazzsängern Deutschlands und gewann spätestens durch seine Teilnahme am Eurovision Song Contest 2007 und an Sing meinen Song zahlreiche Fans hinzu. Im Januar 2015 erkrankte Roger am chronischen Erschöpfungssyndrom und starb am 24. März 2016 an den Folgen eines Schlaganfalls.

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski Giuliano de Stefano bei "The Voice of Germany"

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Echo in Berlin

Getty Images Roger Cicero in München

