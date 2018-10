Das Leben in der Öffentlichkeit ist wahrlich nicht immer einfach. Diese Erfahrung musste zuletzt auch Anna Heiser machen. Die Ex-Bauer sucht Frau-Kandidatin wurde in den vergangenen Monaten immer wieder im Netz kritisiert. Obwohl die Frau von Bauer Gerald versucht, sich die fiesen Kommentare nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, gelingt es ihr nicht immer, ihre Kritiker auszublenden. Eine, die das ganz gut schafft, ist Daniela Katzenberger (32). Der TV-Blondine gehen die Ansichten ihrer Hater am Allerwertesten vorbei – und genau das bewundert Anna!

Auf Instagram gab die gebürtige Polin nun offen zu, mit den ständigen Beleidigungen zu kämpfen zu haben. Anna appeliert daher an einen respektvollen Umgangston und macht deutlich: Nur weil sie an einer TV-Show mitgemacht hat, gibt es anderen noch lange nicht das Recht, sie anzugreifen. In Zukunft wolle sie sich daher vermehrt an Personen orientieren, die fiese Kommentare einfach weglächeln. "Ich bewundere Menschen wie Daniela Katzenberger, die auf eine wunderbare Art mit den Hatern umgehen kann und hoffe, dass mich irgendwann auch die mit Hass überfüllten Menschen nicht mehr bewegen."

Abgesehen von den nervigen Kommentaren ihrer Gegner kann sich Anna aber wohl nicht beschweren. Seit sie mit ihrem Schatz verheiratet ist, genießen die Turteltauben jede freie Minute miteinander. Besonders gemütlich machen es sich die beiden montagabends – wenn sie gemeinsam die Abenteuer ihrer Nachfolger bei "Bauer sucht Frau" verfolgen.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, deutscher TV-Star

Instagram / gerald_heiser Anna und Gerald Heiser im August 2018

