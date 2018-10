Waren das ein bisschen zu viele Einblicke in ihr Privatleben? Als Influencerin teilt Cathy Hummels (30) zahlreiche Momente aus ihrem Alltag und macht dabei auch kein Geheimnis daraus, wenn es ihr mal nicht so gut geht – so wie in dieser Woche. Die 30-Jährige hat ihre Periode und spricht im Netz ganz offen ihr Stimmungstief an. Doch mit diesem harmlosen Thema eckt die Mama von Ludwig ganz schön an und kassiert fiese Kommentare!

Auf ihrem Instagram-Account wollte die Münchnerin eigentlich nur ihr haariges Problem ansprechen, denn ihre voluminöse Mähne sei nicht zu bändigen: "Da dachte ich mir, passend zur Frisur ziehe ich eine Oversized-Strickjacke an. Auch meine Stimmung ist etwas 'down'. Kommt bei Frauen wohl einmal im Monat vor, es gibt da so hartnäckige Gerüchte."

Mit Kommentaren wie "Ich thematisiere ja auch nicht meinen Stuhlgang", "Voll unangebracht" oder "Du hast jetzt nicht wirklich über deine Menstruation geredet? Geht's noch?" wetterten einige Fans gegen die ihrer Meinung nach unappetitliche Anspielung. Die Mehrheit von Cathys Community ist allerdings von ihrem Umgang mit der monatlichen Blutung begeistert und fordert mehr Toleranz. Auf welcher Seite steht ihr? Stimmt ab!

ActionPress / Gulotta, Francesco Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

Francesco Gulotta/ActionPress Cathy Hummels bei einer Veranstaltung von Coca-Cola in München

