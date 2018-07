Seit Januar sind Cathy (30) und Mats Hummels (29) stolze Eltern des kleinen Ludwigs. Seitdem stellt Baby Lu vor allem das Leben der Designerin ordentlich auf den Kopf und war fast immer an ihrer Seite. Das neben den glücklichen Tagen auch einige härtere hinter der Neu-Mami liegen, verriet sie jetzt auf ihrem Social-Media-Kanal: Cathy hatte in den letzten sieben Monate mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen!

Auf ihrer Instagram-Seite erzählte die Modeexpertin ihrer Community nun von einer ordentlichen Krankenakte. So hatte die Vollblut-Mami vor der Geburt ihres Sohnes eine Nierenentzündung und kämpfte danach mit Fieberschüben durch die Restbakterien der Erkrankung. Damit aber nicht genug – die Dirndllieberhaberin schlug sich zu guter Letzt auch noch mit einer Gürtelrose rum. Doch aus all dem schöpfte Cathy Kraft und mittlerweile gehe es ihr wieder gut. "Liebe, Leben und Gesundheit ist das wichtigste", machte sie ihren Fans zum Schluss in ihrem Beitrag klar.

Erst vor ein paar Tagen berichtet die Designerin von einem weiteren Vorfall während ihrer Schwangerschaft. Damals verknackste sich die 30-Jährige beim Joggen den Knöchel und konnte wochenlang nicht richtig auftreten. Jedoch ließ Cathy sich davon nicht unterkriegen und schlüpfte jetzt wieder in die Laufschuhe.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dirndldesignerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

