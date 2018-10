Schluss mit Genderklischees! Guido Maria Kretschmer (53) ist nicht nur Star der Einkaufs-Show Shopping Queen und erfolgreicher Modedesigner, sondern seit Mittwoch auch Namensgeber einer Zeitschrift! Schon Barbara Schöneberger (44) oder Joko Winterscheidt (39) bekamen vom Hamburger Verlag Gruner + Jahr ihre persönliche Zeitschrift und der Erfolg kann sich sehen lassen. Für Guido ist das Heft aber nicht nur eine schnöde Entspannungslektüre, er hat auch eine Message.

Im Interview mit RedaktionsNetzwerk Deutschland erklärte der kreative Kopf jetzt, dass "Guido" kein reines Frauenmagazin sei. "Es gibt viele Menschen, die zwischen den Geschlechtern hin- und herspringen. Deshalb ist die "Guido" nicht nur ein Frauenmagazin, sondern vielmehr ein Menschenmagazin mit drei thematischen Schwerpunkten: Mutmacher-Geschichten, Gastlichkeit und natürlich ganz viel Mode", gab er zu verstehen.

Guido kennt aber auch die Gründe, warum gerade Frauen ihn so gut finden: "Ich bin sehr frauensozialisiert und habe einfach ein gutes Gespür für Frauen und ihre Themen. Deshalb auch der augenzwinkernde Untertitel "Eine von euch". Der hat meiner Mutter am besten gefallen." Mit dem Heft geht für den Fashion-Experten nun ein Traum in Erfüllung.

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Berlin Fashion Week Spring/Summer 2019

Thomas Lohnes / Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

Becher/WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer, September 2018

