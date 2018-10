Immer wieder musste Mette-Marit (45) von Norwegen offizielle Termine absagen. Um Ostern dieses Jahres herum hieß es für die Kronprinzessin: Sie musste das Bett hüten, um sich gesundheitlich wieder zu erholen. Der Hof ließ damals verlauten, dass sich die Blondine einem chirurgischen Eingriff unterziehen müsste – näher erläutert wurde dieser bisher nicht. Jetzt gibt es von offizieller Seite aus endlich ein Statement zu Mette-Marits Gesundheitszustand!

In der Erklärung des norwegischen Hofes heißt es: "Bei Ihrer Königlichen Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit wurde eine chronische Lungenerkrankung diagnostiziert, die in bestimmten Zeiträumen die Ausübung ihres offiziellen Programms einschränken könnte." In dem Schreiben äußert sich die Ehefrau des norwegischen Kronprinzen Haakon (45) auch persönlich. Sie habe seit einigen Jahren gesundheitliche Probleme und jetzt wisse man mehr darüber.

"Obwohl solch eine Diagnose mein Leben einschränken wird, bin ich froh, dass die Krankheit so früh entdeckt wurde. Mein Ziel ist es, immer noch so gut wie möglich zu arbeiten und am offiziellen Programm teilzunehmen", lässt Mette-Marit weiter verlauten.

Ragnar Singsaas / Getty Images Prinz Haakon und Ehefrau Mette-Marit

Anzeige

Nigel Waldron/ Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Anzeige

Getty Images / Ragnar Singsaas Mette-Marit und Haakon mit den Kindern Ingrid, Sverre und Marius beim Nationalfeiertag in Oslo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de