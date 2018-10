Endlich lebt die kleine Familie zusammen! Kylie Jenner (21) und ihr Liebster Travis Scott (26) sind im Februar dieses Jahres mit der Geburt ihres Töchterchens Stormi zum ersten Mal Eltern geworden. Doch obwohl die beiden ihre Kleine gemeinsam erziehen, wohnten sie bisher immer noch getrennt voneinander. Jetzt muss Kylie ihrer bisherigen Mitbewohnerin und BFF Jordyn Woods (21) allerdings Lebewohl sagen: Die jungen Eltern haben ihr erstes gemeinsames Haus gekauft – und zwar für satte 11,83 Millionen Euro!

Wie das Onlineportal TMZ berichtet, haben die zwei diese stolze Summe für ein riesiges Anwesen in Beverly Hills hingeblättert. Allein das neue Schlafzimmer des Pärchens ist angeblich über 200 Quadratmeter groß. Zudem kommen Kylie und Travis in ihrer neuen Bleibe auch in den Genuss eines eigenen Fitnessstudios und eines Massagezimmers.

Für den Kardashian-Jenner-Spross ist das nicht die erste eigene Villa. Bereits im Alter von 17 Jahren hat sie sich zum ersten Mal eine eigene Bude gegönnt – damals allerdings noch zu dem Schnäppchenpreis von rund 2,4 Millionen Euro. Tatsächlich ist ihr neues Zuhause mit Travis sogar schon ihr fünftes Haus.

