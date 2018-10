Endlich ist das Geheimnis um ihren Hochzeitstermin gelüftet! Schon seit Wochen spannen Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) ihre Fans auf die Folter: Wann, wo und wie geben sich der Sänger und die Schauspielerin das Jawort? Dabei ging alles blitzschnell: Erst im Sommer hatte das Pärchen seine Liebe offiziell gemacht. Kurze Zeit später stellte der "Find You"-Interpret seinem Schatz die Frage aller Fragen – und das auch noch an Priyankas 36. Geburtstag! Lange fackeln wollen die beiden auch weiterhin nicht: Noch in diesem Jahr werden sie heiraten!

Ein Insider erzählte dem US-amerikanischen Magazin Us Weekly: "Im Dezember wird es so weit sein." Als Location sollen sich das Baywatch-Babe und sein zehn Jahre jüngerer Beau Indien ausgesucht haben, Priyankas Heimatland. Dorthin entführte die Darstellerin ihren Schatz bereits im Juni. Bei Musik und Kerzenschein verbrachten sie leicht bekleidet laue Sommernächte. Im Vielvölkerstaat dürfte die Hochzeitsgesellschaft aber auch im Winter nicht mit eisiger Kälte konfrontiert werden.

Das Celebrity-Paar kommt aus dem Schwärmen jedenfalls gar nicht mehr heraus. Auf Instagram postete Priyanka am Mittwoch ein Pic, auf dem sie ihrem Liebsten von hinten um den Hals fällt. Der 26-Jährige hält sie darauf sanft an der Hand und schaut mit schmachtendem Blick über seine Schulter zu ihr. "Bae", schrieb die Lady in Red zu dem Motiv und fügte ein kleines Herz-Emoji hinzu. Was auch immer die drei Buchstaben bedeuten mögen...

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra in New York City

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Verlobten Nick Jonas, Oktober 2018

