Wie steht es eigentlich um Emilia Clarkes (32) Liebesleben? Seit die Schauspielerin dank ihrer Hauptrolle in der Erfolgsserie Game of Thrones im Rampenlicht steht, wird wild über ihr Privatleben spekuliert – ihr wurde unter anderem bereits eine Beziehung mit ihrem Serienkollegen Jason Momoa (39) und sogar der Stunt-Legende Johnny Knoxville (47) angedichtet! Nun bringt die Beauty endlich Licht ins Dunkle: Emilia ist anscheinend mit dem Regisseur Charlie McDowell (35) zusammen!

Anlässlich ihres 32. Geburtstags am vergangenen Dienstag postete die Daenerys-Darstellerin ein niedliches Pärchenbild via Instagram: Darauf ist der Schatten eines sich küssenden Paares zu sehen. Zwar erwähnte Emilia Charlie in diesem Beitrag nicht namentlich – einige aufmerksame Fans entdeckten allerdings dasselbe Foto auf dem Kanal des Filmemachers! "Happy Birthday, E.", schrieb der 35-Jährige unter die Aufnahme und setzte ein Herz-Emoji daneben.

Die Fans sind sich sicher, dass dies der Beweis für eine Beziehung ist: "Das 'E' steht für Emilia! Sie sind definitiv zusammen! Wie süß" und "Behandle Emilia bloß gut!", kommentierten zwei Follower Charlies Beitrag. Glaubt ihr, die beiden sind ein Paar? Stimmt ab!

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke und Charlie McDowell

Getty Images Regisseur Charlie McDowell in Utah

Getty Images Schauspielerin Emilia Clarke

