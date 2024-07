Nanu: Mit wem urlaubt Emilia Clarke denn in Südfrankreich?

Wer ist Emilia Clarkes (37) mysteriöser Begleiter? Auf Instagram gibt die Schauspielerin ihren Fans aktuell jede Menge Einblicke in ihren Urlaub in Südfrankreich. Dort verbringt der Game of Thrones-Star einige Tage in einem idyllischen Farmhaus. Auf den Schnappschüssen ist nicht nur zu sehen, wie Emilia mit einem Buch die Seele am Pool baumeln lässt, denn auch ein unbekannter Mann taucht in ihren Fotos auf. Während er auf einem der Bilder verträumt aus einem Fenster schaut, läuft er auf einem weiteren gemeinsam mit einem Kind über eine Wiese.

Emilias Fans sind ziemlich verwirrt über ihren mysteriösen Begleiter und stellen bereits wilde Vermutungen an, um wen es sich dabei handeln könnte. "Wartet, ist das ihr Liebster? Hatte sie ein Baby?", fragt ein Nutzer unter dem Beitrag völlig schockiert. "Wer ist dieser Kerl? Das gefällt mir nicht!" oder auch "Wer ist der Mann? Offensichtlich muss es sich um eine wichtige Beziehung handeln", kommentieren weitere von Emilias Followern.

Der hübsche Serienstar hält sein Liebesleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2015 plauderte Emilia im Gespräch mit E! News allerdings über ihre Einstellung bezüglich eines der schönsten Themen der Welt: die Liebe. "Ich bin kitschig, und ich mag es, daran zu glauben, dass, wenn die richtige Person kommt, es alles klappen wird, weil man möchte, dass es klappt", äußerte sie sich. Zu Emilias angeblichen einstigen Romanzen gehören unter anderem James Franco (46), Cory Michael Smith und Jai Courtney (38).

Anzeige Anzeige

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarkes Urlaubsbegleitung

Anzeige Anzeige

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarkes unbekannte Urlaubsbegleitung

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es sich bei dem Mann um Emilias neuen Partner handelt? Ja, bestimmt! Nein, das denke ich nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de