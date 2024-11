Freunde oder mehr? Emilia Clarke vertraut mit DJ unterwegs

Emilia Clarke (38) wurde am vergangenen Sonntag in Begleitung von DJ Bassi Fox im angesagten Londoner Stadtteil Shoreditch gesichtet. Die beiden schlenderten lachend durch die belebten Straßen und warteten gemeinsam auf ein Auto. Emilia trug dabei eine braune Papiertüte, während Bassi eine Reisetasche bei sich hatte, was auf einen gemeinsamen Ausflug hindeuten könnte. Ihr vertrautes Miteinander ließ vermuten, dass zwischen der Game of Thrones-Darstellerin und dem Musikproduzenten mehr als nur Freundschaft bestehen könnte.

Zuvor hatten Emilia und Bassi das renommierte Restaurant "Brat" besucht, wo sie gemeinsam mit Freunden den Abend verbrachten. Beim Verlassen des Lokals umarmten sie ihre Begleiter herzlich, bevor sie zu zweit aufbrachen. Wohin die Reise der beiden führte, blieb unklar, doch schienen sie jede Minute ihrer gemeinsamen Zeit zu genießen. Augenzeugen berichten, dass die Chemie zwischen ihnen spürbar war und sie viel miteinander lachten. Ob es sich bei Bassi Fox um einen neuen Mann an Emilias Seite handelt oder ob sie einfach nur gute Freunde sind, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Emilia, bekannt durch ihre Rolle als Daenerys Targaryen in der Erfolgsserie "Game of Thrones", hält ihr Privatleben normalerweise streng aus der Öffentlichkeit heraus. Seit der Trennung von ihrem Ex-Freund Charlie McDowell (41) im Jahr 2019 gab es kaum Neuigkeiten über ihr Liebesleben. Fans spekulieren nun eifrig über eine mögliche neue Romanze mit Bassi. Der DJ ist in der Musikszene kein Unbekannter und könnte durch die Verbindung zu Emilia vermehrt in den Fokus der Medien rücken. Nach der Premiere ihres neuesten Films "The Night Before Christmas in Wonderland" scheint Emilia nun eine wohlverdiente Auszeit zu genießen und sich auf persönliche Beziehungen zu konzentrieren.

Emilia Clarke, Schauspielerin

Emilia Clarke und Charlie McDowell

