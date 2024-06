Reue? So denkt Emilia Clarke heute über "Game of Thrones"

Von 2011 bis 2019 lief Game of Thrones. Acht Staffeln lang begeisterte die Serie weltweit Millionen von Menschen. In einem Interview mit People verrät Emilia Clarke (37), die Daenerys Targaryen spielte, nun, wie sie mittlerweile über das Franchise denkt. "Je mehr Abstand ich zu 'Game of Thrones' habe, desto mehr kann ich es einschätzen", erklärt der Filmstar und fügt hinzu: "Als ich anfing, wusste man nicht, was man tat, man wusste nicht, wovon man umgeben war und man wusste nicht, woran man teilnahm. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr denke ich: 'Das war etwas ganz Besonderes und etwas ganz Seltenes.'"

Trotz dessen ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass Emilia in dem "Game of Thrones"-Spin-off House Of The Dragon zu sehen sein wird. Im Gespräch mit Access Hollywood antwortete die Britin auf die Frage, ob sie jemals als Daenerys in der neuen Show mitwirken möchte, mit: "Oh mein Gott, das glaube ich auf keinen Fall." Für ihre Entscheidung habe Emilia gute Gründe: "Ich finde, sie hatte so eine gute Geschichte. Ich glaube nicht, dass da irgendwas auf der Strecke geblieben ist."

Auch ohne "Game of Thrones" ist Emilia gut beschäftigt. Zuletzt wirkte sie in Filmen wie "Baby To Go" oder "Last Christmas" mit und war in der Marvel-Serie "Secret Invasion" zu sehen. Nebenbei engagiert sich die TV-Darstellerin für Menschen mit Gehirnverletzungen. Für ihren Einsatz wurde sie im Februar von Prinz William (41) auf Schloss Windsor ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige

Getty Images Emilia Clarke auf Schloss Windsor. 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Emilias Worten? Ich kann sie total verstehen! Na ja, ich kann ihren Worten nicht so viel abgewinnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de