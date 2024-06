Nach Aneurysmen: Emilia Clarke sorgte sich nur um ihren Job

Emilia Clarke (37) ist aus der Serie Game of Thrones gar nicht mehr wegzudenken. Als Daenerys Targaryen spielte sie sich in die Herzen der Serienfans und wurde über Nacht weltberühmt. Wie die Schauspielerin nun berichtet, hatte sie aber während der Dreharbeiten große Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie 2011 und 2013 zwei Gehirnblutungen erlitten hatte. Nachdem das erste Aneurysma gerissen war, habe sie kurzzeitig ihre Fähigkeit zu sprechen verloren und sei fast ins Koma gefallen. Zwei Jahre später erfuhr sie von einer zweiten, noch größeren Blutung, die dringend operiert werden musste. Wie Emilia jetzt im Interview mit Big Issue ausplaudert, habe sie sich statt um ihr Leben und ihre Gesundheit vor allem um eines gesorgt: "Die erste Angst, die wir alle hatten, war: 'Oh mein Gott, werde ich gefeuert? Werde ich gefeuert, weil sie denken, dass ich nicht in der Lage bin, den Job zu erledigen?'"

Die Angst, ihren Job zu verlieren, belastete sie stark, wie sie weiter berichtete: "Alle Unsicherheiten, die man mit zur Arbeit bringt, vervierfachen sich über Nacht." Ihre erste Hirnblutung erlitt die "Ein ganzes halbes Jahr"-Darstellerin nach den Dreharbeiten zu der ersten Staffel, diese löste einen Schlaganfall aus. Ihr Zustand verschlechterte sich 2013, als eine zweite noch größere Blutung festgestellt wurde. Erneut musste sie operiert werden. Dennoch ließ sie sich nicht einschüchtern: Bis 2019 stand Emilia für die Fantasy-Serie vor der Kamera.

Bereits seit einigen Jahren spricht die Darstellerin immer wieder über die erschreckenden Erfahrungen. 2022 gab sie einen kleinen Einblick in ihren aktuellen Gesundheitszustand: "Ein Teil meines Gehirns ist nicht mehr nutzbar – es ist bemerkenswert, dass ich in der Lage bin, zu sprechen – manchmal sogar wortgewandt – und mein Leben ganz normal zu leben, ohne jede Beeinträchtigung. Ich gehöre wirklich zu einer kleinen Minderheit von Menschen, die das überleben konnten."

Emilia hat in den letzten Jahren nicht nur ihre eigenen gesundheitlichen Schwierigkeiten überwinden müssen, sondern auch viel Energie und Engagement in die Unterstützung anderer Menschen mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen gesteckt. Neben der Gründung ihrer Wohltätigkeitsorganisation SameYou im Jahr 2019, die andere Aneurysma-Patienten unterstützt, erschien Emilia zu zahlreichen Interviews und Veranstaltungen, um das Bewusstsein für die Rehabilitation von Gehirnverletzungen zu erweitern. 2019 sprach sie erstmals über ihren Gesundheitszustand und nutzte ihre Plattform, um auf die Herausforderungen hinzuweisen, denen viele Patienten gegenüberstehen. Diese Arbeit wurde 2020 von der American Brain Foundation mit dem Public Leadership in Neurology Award gewürdigt.

Emilia Clarke, Schauspielerin

Emilia Clarke, Schauspielerin

Emilia Clarke, Schauspielerin

