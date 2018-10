Die The Voice Kids-Familie bekommt weiteren Zuwachs! 2019 flimmert die neue Staffel der Musikshow über die Mattscheiben und wird mit der einen oder anderen Neuerung sicher für staunende Fans sorgen. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die herkömmliche Coach-Konstellation ordentlich durchgemischt wurde: Zum ersten Mal soll es vier Teams geben, darunter zwei Frauentrupps. Auch das Comeback von Lena Meyer-Landrut (27) sorgte bereits für Schlagzeilen. Die Produktion hält allerdings noch eine weitere Überraschung bereit: Moderator Thore Schölermann (34) bekommt kollegiale Unterstützung!

Die achte Staffel von The Voice of Germany, der Erwachsenen-Version des Formats, wird derzeit im TV ausgestrahlt. Derweil planen Sat.1 und die Produktionsfirma Talpa Germany bereits die siebte Staffel von "The Voice Kids". Neben Thore, dem 34-jährigen Entertainer aus Iserlohn, führt in der nächsten Runde erstmals Melissa Khalaj (29) durch die Sendung. Die 29-Jährige war zuletzt an der Seite von Jochen Bendel (50) in der Late-Night-Show von Promi Big Brother bei Sixx zu sehen. Sie wird Debbie Schippers (21), die in den beiden vergangenen Staffeln vor der Kamera stand, als Moderatorin ablösen.

Neben Lena suchen auch die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (33), Sänger Mark Forster (34) sowie die The BossHoss-Mitglieder Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (46) nach den besten Kinderstimmen Deutschlands. "Steffi und die Cowboys" saßen zuvor in der "The Voice of Germany"-Jury. Alle, die zwischen Juni 2003 und Januar 2011 geboren sind, können sich mit einem Gesangsvideo für die Show bewerben.

Getty Images Thore Schölermann, "The Voice Kids"-Moderator

Anzeige

Getty Images Melissa Khalaj, TV-Moderatorin

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Mark Forster und Gewinnerin Anisa beim "The Voice Kids"-Finale 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de