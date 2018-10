Im kommenden Jahr geht The Voice Kids in die nächste Runde, und zwar mit vielen Veränderungen. Am Donnerstag haben Max Giesinger (30) und das Mutter-Tochter-Duo Nena (58) und Larissa Kerner ihren Abschied verkündet. Sie wollen sich nun voll und ganz auf ihre Musik konzentrieren. Inzwischen steht fest, wer in der siebten Staffel am Jurypult Platz nehmen wird: Mark Forster (34) bleibt den Zuschauern erhalten und bekommt tatkräftige Unterstützung!

Drei Jahre nach ihrem Sieg feiert Lena Meyer-Landrut (27) ihr Comeback. Im Sat.1-Interview macht sie ihren Konkurrenten eine Ansage: "Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei 'The Voice Kids' zu sein. Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back. Der Kampf der Coaches kann beginnen." Zum ersten Mal wird es vier Teams geben: Neben Mark und Lena suchen Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (33), Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (46) von The BossHoss nach den besten jungen Stimmen Deutschlands. Steffi und die Cowboys saßen bereits bei The Voice of Germany in der Jury.

Eine weitere Neuigkeit: Es wird einen Backstage-Reporter geben. Nach seiner Teilnahme im vergangenen Jahr gewährt Iggi Kelly Einblicke hinter die Kulissen. In der Moderation wird es ebenfalls ein neues Gesicht geben. Neben Thore Schölermann (34), der seit dem Start mit dabei ist, wird sixx-Star Melissa Khalaj (29) durch die Casting-Show führen. Auf welchen der Coaches freut ihr euch am meisten? Stimmt ab!

SAT.1/André Kowalski / Paul Hüttemann Sascha Vollmer, Alec Völkel, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß und Mark Forster

WENN.com Iggi Kelly, Musiker

Christian Augustin/Getty Images Melissa Khalaj, Moderatorin

Auf welchen Coach freut ihr euch? Lena Mark Stefanie The BossHoss Abstimmen Ergebnis anzeigen



