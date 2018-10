Der Ton unter den Coaches wird rauer! Vergangene Woche startete die neue Staffel von The Voice of Germany. Auch in diesem Jahr lassen die Juroren Paddy Kelly (40), Michi Beck (50) und Smudo (50), Yvonne Catterfeld (38) und Mark Forster (34) nichts unversucht, um sich die Gesangstalente für ihr Team zu sichern. Es wird gestichelt, gepöbelt und gestritten. Ist das alles nur Spaß oder doch bitterer Ernst? Ein vermeintlich ironischer Streit zwischen Michi und Mark drohte kürzlich zu eskalieren.

Als sich der "Flash Mich"-Interpret am Sonntag in gewohnter Manier über seine Show-Kollegen lustig machte, platzte Michi offenbar der Kragen. "Halt die Fresse", schrie er den Spaßvogel an. Im Gespräch mit ProSieben bezogen die Musiker nun Stellung zu der Situation. "Michi Beck ist eine schwierige Persönlichkeit. Er ist ein komplizierter Charakter und es kann immer wieder kippen. Das ist ein offenes Geheimnis in der Musikszene", erklärte Mark und verzog dabei keine Miene. Das Duo findet hingegen, dass die Sprüche des 34-Jährigen manchmal etwas zu krass sind: "Das ist einfach respektlos stellenweise und da muss man aufpassen, dass man das nicht persönlich nimmt."

Dass es im Kampf um die Kandidaten durchaus mal zu Reibereien unter den Experten kommen kann, hat auch schon Jury-Neuling Paddy mitbekommen. "Es ist ein bisschen wie 'Mensch ärgere Dich nicht' vor laufender Kamera. Es wird gejubelt, es wird getrauert, manchmal schimpft man auch", erzählte der Kelly Family-Star. Manchmal gehe man beim Beschimpfen auch etwas zu weit, backstage folge dann aber meist gleich die Entschuldigung.

