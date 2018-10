Die Fans von Melanie Müller (30) sind in großer Sorge – warum liegt sie nur im Krankenhaus? Die Sängerin ist eine absolute Powerfrau und rockt mehrmals pro Woche am Ballermann die Bühne. Obwohl sich die Feier-Saison auf Mallorca dem Ende zu neigt, denkt Melli gar nicht daran, die Füße hochzulegen. Vor Kurzem stand für sie auch noch ein Auftritt in Österreich an – doch der endete offenbar böse...

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 30-Jährige jetzt einen besorgniserregenden Schnappschuss aus der Klinik. Melanie liegt am Tropf und hat offensichtlich Schmerzen. "Mit 30 geht’s bergab... beim Auftritt einen Bandscheibenvorfall zugezogen", bringt sie ihre Follower auf den neuesten Stand. Aber auch im Krankenbett hat die Strahlefrau offenbar ihren Humor nicht verloren und fügt hinzu: "Aber es gibt nur ein Gas: Vollgas!"

Wie lange Melanie im Krankenhaus bleiben muss und wie es für sie in den kommenden Tagen weitergeht, verrät sie nicht. Die zahlreichen Genesungswünsche ihrer Community dürften ihr sicher dabei helfen, schnell wieder auf die Beine zu kommen. "Ich wünsche dir gute Besserung und dass es schnell wieder bergauf geht" und "Hoffe, es geht dir bald besser", lauten nur zwei der gut gemeinten Kommentare.

Starpress/WENN Melanie Müller im Bierkönig auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller, Ballermann-Star

