Milchviehhalter Matthias hofft bei Bauer sucht Frau auf die große Liebe. Der 23-Jährige will endlich seine Traumfrau treffen – in Tayisiya (21) scheint er Potenzial zu sehen. Schon beim Scheunenfest funkte es zwischen den beiden. Kein Wunder also, dass der Jungbauer die Hofwoche mit der Profi-Tennisspielerin verbringen wollte. Dort angekommen ergab sich für viele Fans der Sendung ein seltsames Bild: Sie finden, Tayisiya passt einfach nicht zu "Bauer sucht Frau"!

Auf den ersten Blick sieht die Dortmunderin tatsächlich nicht gerade nach dem typischen Mädchen vom Land aus: Auf Instagram zeigt sich Tayisiya meist mit verführerischem Blick und ganz schön knappen Outfits. Auch beim Eintreffen auf Matthias' Hof trug die 21-Jährige weiße Hotpants und hohe Schuhe. "Ist mir schleierhaft, warum sich eine so junge Frau für dieses Format bewirbt. Das sollte doch kein Problem sein, im täglichen Leben einen netten, jungen Mann kennenzulernen", lautet einer der kritischen Kommentare auf der Facebook-Seite zur Kuppelshow. Doch nicht nur Tayisiyas Alter macht den Zuschauern zu schaffen – auch die berufliche Karriere sehen sie als Problem: "Eine Tennisspielerin auf dem Bauernhof, ja klar. Und dazu das alberne Gekicher."

An die schwäbischen Gewohnheiten ihrer möglichen Familie in spe muss sich Tayisiya wohl wirklich erst noch gewöhnen: Von dem regionalen Schnaps – der traditionell mit Meerrettich und Salami genossen wird – wurde der Sportlerin sofort ganz schön schwummerig. Wie seht ihr das? Ist Tayisiya wirklich fehl am Platz? Stimmt ab!

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, "Bauer sucht Frau"-Bewerberin 2018

Anzeige

Instagram / tayuschka "Bauer sucht Frau"-Bewerberin und Profi-Tennisspielerin Tayisiya Morderger

Anzeige

MG RTL D Josef, Renate, Tayisiya und Matthias bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Bewerberin bei "Bauer sucht Frau" 2018

Instagram / tayuschka "Bauer sucht Frau"-Bewerberin Tayisiya Morderger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de