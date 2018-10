Wer wird sich bei Bauer sucht Frau in diesem Jahr so richtig verlieben? Am Montag fiel der Startschuss für die 14. Staffel der beliebten Kuppelshow. Auch dieses Mal trafen die ledigen Landwirte beim berüchtigten Scheunenfest zum ersten Mal auf ihre möglichen Herzdamen. Nach den ersten Gesprächen mit den liebeswütigen Kandidatinnen entschieden sich die Farmer schließlich für die Frauen, die sie in den kommenden Wochen auf ihren Höfen näher kennenlernen wollen. Welche Paarung wohl die besten Liebeschancen hat?

Die Sympathien von Bernhard, Christian, Claus, Dirk, Marco, Matthias, Stephan und Guy waren recht schnell verteilt: Sie luden jeweils eine Frau auf ihren Hof ein, um unter alltäglichen Bedingungen abzuchecken, ob in ihrer Auserwählten eine waschechte Traumfrau schlummern könnte. Jörn und Andreas fiel die Wahl schon deutlich schwerer: Sie konnten sich nicht für eine Kandidatin entscheiden – und nehmen daher zwei Singleladys mit in ihre Heimat. Während es für Jörns Damen Oliwia und Ilona somit in den kommenden Wochen nach Namibia geht, hoffen Andreas' Flirtpartnerinnen Irmgard und Angelika in Kanada auf das große Beziehungsglück.

Einen Umweg zum möglichen Happy End nahm Landwirtschaftsmeister Niels: Er hatte zunächst die 30-jährige Isabelle kennenlernen wollen, doch wenig später bemerkte er, dass sein Interesse für die 20-jährige Laura Martina viel größer war. Sie hatte sich eigentlich für Matthias beworben, doch der gab ihr einen Laufpass. Und so lud Niels Isabelle einfach wieder aus und wird nun mit Laura Martina die Hofwoche verbringen.

Ein Bauer ging beim Scheunenfest gänzlich leer aus: Weder Annemarie noch Monika konnten sein Herz erobern. Nachdem er schon während der Gespräche äußerst wenig Interesse an den Damen gezeigt hatte, ging er schließlich solo nach Hause. Welcher Landwirt hat eurer Meinung nach die größte Chance auf ein Happy End? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jörn, Ilona und Oliwia bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Niels und Isabelle beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marco und Laura bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Deborah und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Claus und Heike bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Christian und Danielle bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Annett und Bernhard bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Kathrin und Guy beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

Welcher Bauer hat die größten Chancen auf ein Happy End? Andreas Jörn Niels Marco Stephan Matthias Dirk Claus Christian Bernhard Guy Abstimmen Ergebnis anzeigen



