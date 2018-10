Denise Kappès' (28) Baby hätte auch ganz anders heißen können! Vor wenigen Wochen durfte die frühere Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind, einen Jungen, auf der Welt willkommen heißen. Nach der Geburt ihres Sonnenscheins spannte die Influencerin ihre Fans einige Tage auf die Folter, doch dann verriet sie ihnen endlich den Namen ihres Schatzes: Ben-Matteo. Nun verriet die Berlinerin: Sie hatte noch weitere Namen auf der Liste!

Diese Anekdote lockte ein User aus der Influencerin heraus: Auf die Frage, ob für ihren Prinzen noch weitere Namen zur Auswahl gestanden hätten, gab die Berlinerin in ihrer Instagram-Story diese Antwort: "Ja, Leon war ganz oben und Oscar." Am Ende wurde es aber doch Ben-Matteo. Für den Doppel-Namen entschied sich Denise aber nicht alleine: Ihr Ex und Vater ihres Kindes Pascal (28) hatte mit ihr Ben ausgesucht, bei Matteo hatte ihr neuer Partner Tim Mitspracherecht.

Abgesehen vom Namen, verriet die 28-Jährige vor Kurzem auch, was für ein Baby ihr kleiner Hosenmatz ist: "Wir haben auch wirklich Glück, muss ich sagen. Wir haben ein wirklich sehr stressfreies Kind, er ist wirklich tiefenentspannt. Ich hoffe, es bleibt so."

