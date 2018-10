Kaum wurde in Marie Wegener (17) die Gewinnerin der 15. Staffel gefunden, warten die Fans bereits gespannt darauf, dass Deutschland sucht den Superstar in die nächste Runde geht. Vor wenigen Wochen wurden die neuen Juroren bekannt gegeben, die 2019 einen Platz neben dem Show-Urgestein Dieter Bohlen (64) einnehmen werden. Neben dem Soul-Sänger Xavier Naidoo (47) und dem DSDS-Sieger von 2011 Pietro Lombardi (26) wird auch erstmals ein Let's Dance-Profi darüber entscheiden, wer das Zeug zum Superstar hat: Oana Nechiti (30). Im Netz verriet die rothaarige Rumänin ein erstes kleines Detail zur Sendung.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Liebste von Erich Klann (31) eine Frage, die vielen Zuschauern bereits unter den Nägeln brannte: Wird auch in der 16. DSDS-Staffel wieder eine Goldene CD verliehen? Während der Castings hat nämlich jeder Juror die Möglichkeit, mit einer Goldenen CD einen Kandidaten direkt in den Auslands-Recall zu schicken. "Ja, auch dieses Jahr gibt es wieder eine Goldene CD! Wer und wie viele schon eine bekommen haben, seht ihr dann in der Sendung", schrieb die 30-Jährige.

Als einzige Dame unter den Herrschaften fühlt sich Oana übrigens pudelwohl. "Danke sehr, liebe Kollegen, für das schöne Miteinander! Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause", freute sie sich neulich noch auf Instagram. Dazu postete sie ein Pic, dass das Entscheidungs-Quartett entspannt beim Mittagessen zeigt.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin der 16. Staffel

Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance"

P.Hoffmann/WENN.com Marie Wegener, DSDS-Gewinnerin 2018

