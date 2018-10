Jennifer Lopez (49) beeindruckt erneut mit ihrem strammen Körper! Die Sängerin versetzt ihre Fans regelmäßig mit ihren durchtrainierten Kurven ins Staunen. Im Netz präsentiert sie gerne ihren stahlharten Waschbrettbauch oder ihren Bizeps und erntet dafür haufenweise Likes und Herzchen. Doch wer denkt, dass die "Ain't Your Mama"-Interpretin im Schlabber-Look im Fitnessstudio schuftet, liegt falsch: J.Lo geht nur schick gekleidet ins Gym.

Die Schauspielerin wurde jetzt beim Besuch ihrer Muckibude in Los Angeles von einem Paparazzo abgelichtet. Ihre Sporteinheit trat die 49-Jährige in einer Designer-Leggings aus ihrer eigenen "JLO X BAD BUNNY"-Kollektion an. Die hatte sie mit einem bauchfreien Hoodie kombiniert. Wieder einmal kamen ihre straffen Bauchmuskeln gut zur Geltung. Wie fit sie wirklich ist, wurde auch nach der Trainingseinheit deutlich: Die Beauty schien nicht eine Schweißperle auf der Stirn zu haben. Anschließend holte sich Jennifer mit ihrem Partner Alex Rodriguez (43) noch einen Kaffee in einem Bagel-Laden und die Fitness-Fans drückten sich nach überstandenem Workout einen Schmatzer auf.

Dass sich die gebürtige New Yorkerin in dem Shop auch ein kalorienreiches Gebäck gegönnt hat, ist jedoch unwahrscheinlich. Erst kürzlich verriet J.Lo ihren strikten Ernährungsplan. Um ihren Traumkörper in Form zu halten, verzichtet sie fast komplett auf Kohlenhydrate.

Pikachu / MEGA Jennifer Lopez in Fitness-Kleidung

Anzeige

Pikachu / MEGA Alex Rodriguez und Jennifer Lopez in Los Angeles

Anzeige

MEGA Sängerin Jennifer Lopez in New York, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de