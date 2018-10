Sie ist schlank, fit und dazu auch 49 Jahre alt! Jennifer Lopez begeistert ihre Community immer wieder mit ihrer sportlichen Figur. Sei es ihre knackige Kehrseite, ihre ultraflache Körpermitte oder ihr straffer Bizeps – J.Los Körper kassiert am laufenden Band Bewunderung. Sie selbst offenbarte erst neulich, nach zwei Kindern und trotz jeder Menge Tour-Stress in der besten Form ihres Lebens zu sein. Aber wie macht sie das nur?

Der richtige Start in den Tag ist wichtig! Wie Jennifer (49) People verraten hat, nimmt sie jeden Morgen einen Eiweißshake ihrer eigenen Supplement-Marke "Body Lab" zu sich. Auch Kaffee darf bei J.Lo auf keinen Fall fehlen – aber bitte entkoffeiniert. Mittags achtet sie vor allem darauf, genug Gemüse zu sich zu nehmen: Grünkohlsalat mit Käse oder Lachs gehört zu ihren absoluten Favoriten. Abends steht wieder das Eiweiß an erster Stelle: Häufig landet Putenbrust oder Schwein auf ihrem Teller, gefolgt von ihrem Lieblingsnachtisch: einem Keks.

Aber auch die "On The Floor"-Interpretin hält sich nicht strikt an ihren Ernährungsplan. Am Wochenende gönnt sich die zweifache Mutter ein ausgiebiges Frühstück mit allem, was dazu gehört: Bagels, Pancakes und eine ordentliche Portion Sirup. Das dürfte auch ihren zwei Kindern zusagen! Es geht doch nichts über eine familiäre Sonntags-Schlemmerei.

jlo / Instagram Jennifer Lopez an einer gedeckten Tafel

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihr Sohn

