Sie hat nicht nur heiße Kurven, sondern auch knallharte Muskeln! In letzter Zeit begeistert Jennifer Lopez (49) nicht nur mit ihrer Musik, denn auch ihr heißer Körper ist in aller Munde. Ihr straffes Sixpack sorgt immer wieder für herunterfallende Kinnladen und ein orangefarbener Badeanzug machte erst neulich den Rest ihres Bodys zum viralen Hit. Dass J.Lo aber nicht nur sexy ist, beweist ihr jüngstes Pic: Wer hätte gedacht, dass sie solche Muckis hat?

Jennifers neuester Upload auf ihrem Instagram-Account begeistert ihre Fans mal wieder von Grund auf: Auf dem Foto setzt die "On the floor"-Interpretin nicht nur ihr berühmtes Hinterteil in Szene – der Löwenanteil der Aufmerksamkeit gebührt ihrem Bizeps und trainierten Rücken! Aber wie schafft es die 49-Jährige nur, sich so fit zu halten? Immerhin ist sie derzeit auf einer Tour, bei der der Zeitplan so eng ist, dass 15 Konzerte in 27 Tagen angesetzt sind.

Ihr Geheimnis verrät sie in der Bildunterschrift: "Nach der Show heute fühle mich wie Superwoman. [...] Als ich diese lange Tour angetreten habe, habe ich mir geschworen, am Ende stärker zu sein, stets zu trainieren und in der besten Form meines Lebens zu sein", strotzt sie vor Zufriedenheit. Zu Recht – immerhin habe sie sich an ihr Vorhaben gehalten und in jeder freien Minute ein Work-out reingequetscht.

