England hat bald einen neuen Inselbewohner: Frankie Cocozza (25) erwartet Nachwuchs! Der Sänger, vor allem bekannt aus der britischen Version von X Factor, wird zum ersten Mal Papa. Für viele Fans werden diese süßen News sehr überraschend daherkommen: Immerhin gab Frankie seiner hübschen Gattin Bianca erst Anfang des Jahres das Jawort. Nun wird das Liebesglück des frischgebackenen Ehepaares schon ganz bald ein Baby perfekt machen!

Ohne große Reden zu schwingen, postete der einstige Celebrity Big Brother-Kandidat vier Ultraschallbilder seines ungeborenen Kindes: "Hingerissen", kommentierte Frankie die Fotos auf Instagram. Auch seine Liebste scheint es noch gar nicht recht fassen zu können: "Zukünftige Mummy und Daddy! Wir verschwenden keine Zeit. Im Mai 2019 kommt unser erstes Baby", fieberte das Model auf ihrem Profil bereits der Geburt entgegen.

Die Schwangerschaft und die baldige Vaterrolle wird das Leben des 25-Jährigen völlig auf den Kopf stellen. Bisher war Frankie eher als Rüpel im Reality-TV bekannt und lebte mit seiner Band The Telescreen ein wahrhaftiges Rockstar-Dasein. Im vergangenen Jahr nahm er sogar noch als Single an der UK-Kuppelshow "Celebs Go Dating" teil.

Instagram / frankiecocozza Bianca und Frankie Cocozza bei der Hochzeit

Instagram / frankiecocozza Ultraschallfotos von Franki Cocozzas Baby

Instagram / biancacocozza Frankie und Bianca Cocozza, britisches TV-Paar

