Kurz nach Trennungsnews: Frankie Cocozza wieder vergeben?

Frankie Cocozza (29) scheint wieder verliebt zu sein! Der X Factor-Star war eigentlich seit 2018 mit Bianca Murphy verheiratet – gemeinsam haben sie sogar ein Kind. Doch dann berichtete ein Insider völlig überraschend: Der Musiker und seine Frau sollen getrennt sein! Dafür spricht auch, dass es keine gemeinsamen Bilder mehr im Netz gibt. Ein offizielles Statement der beiden gab es bisher nicht: Aber Frankie soll schon eine Neue haben!

Auf Instagram teilte der Hottie nämlich eine Bilderreihe von sich und einer Beauty am Strand. Für ein Selfie lächelten sie bis über beide Ohren, ihre Hand liegt dabei auf Frankies Schulter – sie wirken vertraut. In der Bildunterschrift vertagte er die bisher unbekannte Dame. Emma Stubbs scheint das Herz des Briten erobert zu haben. Sie postete dieselben Bilder auf ihrem Profil.

Ob Frankie und seine Ex Bianca also schon länger getrennt sind? Das Einzige, was man bisher zu dem Liebes-Aus weiß, kommt von einem Insider, welcher betonte: "Frankie und Bianca waren unsterblich ineinander verliebt, aber die Dinge haben sich mit der Zeit einfach verflüchtigt."

Instagram / frankiecocozza Frankie Cocozza im Mai 2020

Instagram / frankiecocozza Emma Stubbs, womögliche Freundin von Frankie Cocozza

Instagram / frankiecocozza Frankie Cocozza und seine Frau Bianca im Oktober 2017

