Wer sich von der Masse abhebt, dem flattert sogar eine Einladung ins Haus! Für viele Jung-Unternehmer ist Die Höhle der Löwen die Chance für eine Hammer-Karriere. Am Anfang steht natürlich immer die Bewerbung für das Format – oder zumindest fast immer! Bei Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Henry Wiese – den Gründern von Waterdrop – lief das ganz anders: Sie haben sich nie für die Show beworben!

In Österreich ist ihr Produkt schon ein Riesenerfolg. Nun wollen die drei Unternehmer ihre Brausewürfel auch in Deutschland unters Volk bringen. Sich dafür den DHDL-Investoren zu stellen, war ursprünglich gar nicht ihre Absicht. "Wir wurden von der Produktionsfirma gefragt, ob wir nicht an der Sendung teilnehmen wollen", erklärte Gründer Martin im Bild-Interview. Nach kurzem Zögern hätten die Österreicher das Angebot dann aber doch angenommen.

Ein bisschen mulmig sei dem Trio vor ihrem großen TV-Auftritt trotzdem noch. "Die Teilnahme ist eine große Chance, aber auch ein gewisses Risiko. Wir wissen schließlich nicht, wie wir im TV bei den Zuschauern rüberkommen", sagte Martin.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investoren Carsten Maschmeyer und Judith Williams mit Waterdrop-Proben

Anzeige

MG RTL D / Frank Hempel Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Thomas Henry Wieser von Waterdrop

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer mit zwei Proben von Waterdrop

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de