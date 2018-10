Welche Gründerideen dienen den TV-Löwen heute Abend wohl als gefundenes Fressen? In der kommenden Folge der Erfinder-Show Die Höhle der Löwen werden wieder allerhand Einfälle mutiger Unternehmer vorgestellt. Doch auf wen und was müssen sich die Investoren rund um Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Georg Kofler (61), Frank Thelen (43), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) um 20:15 Uhr auf Vox gefasst machen? Promiflash gibt einen kleinen Einblick!

FitSeat:

Auch die Fitness-Fanatiker unter den Zuschauern werden heute Abend prächtig entertaint. Der ehemalige Leistungssportler Dr. Jan Gumprecht (36) will mit seinem FitSeat für eine gesündere Bevölkerung sorgen. Für alle Bürohengste entwickelte er eine Mischung aus einem Fahrrad-Ergometer und einem Bürostuhl, der für mehr Aktivität am Arbeitsplatz sorgen soll. Ein Fall für Carsten Maschmeyer?

Milquino:

Laut Vox-Pressemitteilung wollen Corina (33) und Jochen Riedinger (36) die Zubereitung von Baby-Fläschchen revolutionieren. Die Eltern eines Sohnes haben einen Automaten entwickelt, der auf Knopfdruck Säuglingsnahrung zubereitet. Ob sie mit ihrem Konzept wohl das Herz der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin und Vollblutmama Judith erweichen können?

RoadAds interactive:

Andreas Widmann (26) möchte den Fernseh-Raubkatzen die Zukunft der Fahrzeugwerbung präsentieren. Gemeinsam mit seinem Vater hat er das Start-Up RoadAds interactive gegründet, mit dem er LKWs mit neuartigen 64 Zoll ePaper-Displays ausstatten will, auf denen Werbeanzeigen geschaltet werden können. Dabei könne der Kunde selbst bestimmen, zu welchen Wetter- oder Verkehrsbedingungen, in welchem Zeitraum, zu welchen Uhrzeiten und in welchen Ländern die jeweilige Kampagne angezeigt werden soll. Wäre das vielleicht ein lukratives Geschäft für Georg Kofler?

Boneguard:

Für alle Tiernarren hat die heutige Sendung natürlich auch wieder etwas zu bieten. "Meine große Leidenschaft sind Hunde und die große Leidenschaft von Hunden sind Kausnacks", beginnt Hundehalterin Sonja Labitzke (43) ihre Präsentation. Sie entwickelte eine Box, die die Vierbeiner vor dem Verschlucken von Leckerlis bewahren soll. Ihr Boneguard ist der erste und patentierte Sicherheits-Kausnackhalter der Welt. Für eine Unterstützung in Höhe von 100.000 Euro würde die Mechernicherin 15 Prozent ihrer Firmenanteile entbehren.

waterdrop:

"Mit diesen kleinen Drops bringen wir mehr Geschmack in die Welt", versprechen die Gründer Christoph Hermann (34), Martin Donald Murray (33) und Henry Wieser (28) von waterdrop. Sie wollen die kleinen zuckerfreien Brausewürfel in insgesamt sechs fruchtigen Geschmacksrichtungen nicht nur in Österreich an den Mann bringen, sondern auch nach Deutschland expandieren. Ob Investor Ralf Dümmel hier etwa seine große Chance wittert?

Fugentorpedo:

Nicht nur ausgebildete Fliesenleger wie Bernd Müller (56) kennen das Problem mit verschmutzten Fugen. Sein Fugenturpedo soll mit einer Kombination aus Diamantschliff und einer Bürstentechnik dem Dreck an den Kragen gehen. Kalkablagerungen, Fett, Schimmel oder Shampoo-Rückstände sollen beseitigt werden. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Matthias Herrnbröck (57) und Frank Eckert (41) bittet er um eine Finanzspritze in Höhe von 100.000 Euro.

MG RTL D / Frank Hempel Corina und Jochen Riediger von "Milquino" bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank Hempel Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Thomas Henry Wieser von Waterdrop

MG RTL D / Frank Hempel Sonja von "Boneguard" in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank Hempel Andreas Widmann von "RoadAds interactive" bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank Hempel Dr. Jan Gumprecht (rechts) von "FitSeat" bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Bernd Müller (Mitte) von "Fugentorpedo" bei "Die Höhle der Löwen"

