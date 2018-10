Basti (Martin Wernicke) und Mandy (Laura Wölki, 24) wollen den Bund fürs Leben schließen. Nach etlichem Hin und Her steckt das Berlin - Tag & Nacht-Pärchen in den letzten Zügen ihrer Hochzeitsplanung. Paula, Bastis Ex-Frau, wurde ebenfalls fest in die Vorbereitungen integriert: Sie soll sogar Mandys Trauzeugin sein! Damit scheint das On-Off-Techtelmechtel zwischen Paula und Basti nun endgültig vom Tisch zu sein – oder?

Laura Maack verkörpert seit fünf Jahren Friseurin Paula und weiß wohl am besten, was in ihrem Seriencharakter vorgeht. Obwohl auch sie in der Daily fest vergeben ist, hatten Basti und Paula einen Rückfall und haben sich geküsst. Geht da also noch was? "Klar, die haben sich kennengelernt als Freunde, waren verheiratet, wollten ihr Leben teilen", sagte Laura im jetzt im Promiflash-Interview und erklärte weiter: "Das hat man ja auch oft so: Wenn man lange mit jemandem zusammen war, dass da immer irgendeine Verbindung ist." Was ist denn nun mit dem großen Liebes-Comeback? "Man weiß es nicht. Es steht noch alles in den Sternen", spannte Laura die BTN-Fans weiter auf die Folter.

Fest steht jedenfalls: So ganz können Basti und Paula nicht ohne einander. Ob sich erneut etwas zwischen ihnen entwickelt, bleibt allerdings zunächst ungewiss. Was meint ihr? Ist die Basti-Paula-Story zu Ende oder kommt da noch was? Stimmt ab!

RTL II "Berlin - Tag & Nacht"-Mandy

RTL II "Berlin - Tag & Nacht"-Basti

Foto, RTL 2 Paula und Basti von Berlin Tag & Nacht

