Unfall im Hause Hart! Zwei kleine Strolche gehören zu der Rasselbande von Popstar Pink (39) und ihrem Liebsten Carey Hart (43) – Töchterchen Willow (7) und Nesthäkchen Jameson (1). Die stolzen Eltern halten ihre Fans im Netz stets mit putzigen Bildern aus ihrem Familienalltag auf dem Laufenden. Auch unschöne Erlebnisse teilen sie mit ihren Followern: Jetzt berichteten Pink und Carey sogar von Willows erstem Besuch in der Notaufnahme!

Via Instagram teilten Mutter und Vater Schnappschüsse vom Abenteuer Krankenhaus. Der Grund für ihren Besuch in der Klinik: Willow hat sich bei einem Kletterunfall an der Hangelstange den Arm verstaucht! Doch davon ließ sich die Siebenjährige keineswegs unterkriegen: "Sie ist knallhart", schwärmte Carey unter einem Bild von seiner tapferen Prinzessin. Laut Mama Pink kann ihre Tochter der ganzen Sache sogar etwas Positives abgewinnen: "Ihr Lieblingspart an der ganzen Geschichte ist, dass sie erst mal keine Hausaufgaben machen muss."

Auch Sohnemann Jameson kostete Pink und Carey vor Kurzem ein paar schlaflose Nächte. Der Grund: Während der Einjährige seine Mom auf ihrer "Beautiful Trauma"-Tour begleitete, bekam er einen furchtbaren Hautausschlag!

Instagram / pink Sängerin Pink mit ihrer Tochter Willow

Anzeige

Instagram / hartluck Musikerin Pink mit ihren Kindern Willow und Jameson und ihrem Mann Carey

Anzeige

Instagram / hartluck Jameson Hart, Sohn von Pink und Carey Hart mit einem Hautauschlag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de