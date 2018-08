Ihre Tour scheint wirklich unter keinem guten Stern zu stehen. Aktuell gibt Sängerin Pink (38) eine Reihe von Konzerten in Australien. Noch bis zum Mai 2019 wird sie im Rahmen ihrer "Beautiful Trauma"-Tour unterwegs sein und hat dabei auch ihre Familie im Schlepptau. Während die Zweifach-Mutter auf der Bühne steht, kümmert sich Gatte Carey Hart (43) um Tochter Willow Sage (7) und Sohn Jameson Moon (1). Doch die beiden Kids hat es jetzt ziemlich hart erwischt. Der kleine Sohn des Paares hat sogar einen furchtbaren Hautausschlag bekommen.

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der ehemalige Motocross-Profi einen Schnappschuss seines Sprösslings, der ihn mit einem heftigen roten Ausschlag am ganzen Körper zeigt. Der Einjährige schaut zwar recht freundlich in die Kamera, sieht aber stark mitgenommen aus. "Wollt ihr wissen, wie glamourös das Tourleben ist? Jameson hat Ausschlag an Händen, Füßen und am Mund", schrieb Carey zu dem Foto. Der 43-Jährige und sein Söhnchen erlebten sogar einen unschönen Zwischenfall im Hotelrestaurant: "Diese gemeine Frau am Nebentisch starrte die ganze Zeit mit einem fiesen Blick zu uns herüber. Ich hab ihr gesagt, wir hätten Bettwanzen."

Doch nicht nur Jameson ist krank. Auch seine große Schwester Willow liegt flach. Sie hat laut Papa Carey 39 Grad Celsius Fieber. "Beide Kinder krank und Mama Pink zieht immer noch durch und macht ihre Shows", zeigte sich der Ex-Extemsportler beeindruckt über die Leistung seiner Frau. Die 38-Jährige hatte es in den vergangenen Tagen selbst ziemlich erwischt. Wegen eines Magenvirus' musste sie Auftritte absagen.

Bridow/WENN.com Pink und ihr Ehemann Carey Hart, bei den Grammy Awards

Adam Berry/Getty Images Pink beim Halbfinale von "The Voice of Germany" 2017

Christopher Polk / Staff Willow Sage Hart und Pink beim Super Bowl

