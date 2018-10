Bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und seiner Meghan (37) am 19. Mai auf Schloss Windsor sollte einfach alles perfekt sein – auch die Outfits der Blumenkinder! Fast sechs Monate liegt der große Tag nun schon hinter den Turteltauben. Während die werdenden Eltern noch in Erinnerungen schwelgen, bekommen echte Royal-Fans in der Ausstellung "A Royal Wedding" auf Schloss Windsor jetzt die Gelegenheit, das Brautkleid und vieles mehr von Nahem in Augenschein zu nehmen. Bei genauerem Betrachten der Outfits von Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) fallen dabei bisher unbekannte Details auf!

Als hätte Harrys Anzug in der Miniaturversion an George nicht schon süß genug ausgesehen, wurden auf die Schulter des kleinen Prinzen auch noch seine Initialen gestickt. Den dünnen goldenen Faden auf dem Frack konnten die Kameras der Fotografen allerdings nicht einfangen. Genauso verhielt es sich mit den Schühchen seiner kleinen Schwester. Passend zu ihrem weißen Givenchy-Dress trug die junge Lady Lederschläppchen mit ihren Initialen und dem Datum des besonderen Tages.

Wieso es Harry und Meghan so wichtig war, der Kleidung der Geschwister einen besonderen Touch zu verpassen, verrät die Braut selbst mithilfe einer Audioaufnahme innerhalb der Ausstellung: "Die Planung unseres Hochzeitstages war sehr detailliert. Wir kannten die Größenordnung dieses Events und wussten, dass Entscheidungen, die persönlich und bedeutsam sind, die ganze Erfahrung noch intimer machen würden."

BRIAN LAWLESS/AFP/Getty Images Prinz George nach der Trauung von Prinz Harry und Meghan

Anzeige

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte als Blumenmädchen

Anzeige

Instagram / Kensingtonroyal Prinz Harry und Herzogin Meghan mit den Page Boys und Bridesmaids bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Was haltet ihr von den Details an der Kleidung? Toll – eine schöne Idee. Einfach überflüssig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de