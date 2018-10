Ein Schock für alle Fans des spanischen Fußball-Clubs Real Sociedad! Der Erstligist muss erst mal ohne einen seiner Nachwuchs-Stars auskommen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler Luca Sangalli spielt bereits seit seiner Jugend für den baskischen Sportverein und sollte dort eigentlich noch bis mindestens Ende 2019 auf dem Platz stehen. Nun werden seine Teamkollegen aber wohl erst mal eine Zeit lang auf Luca verzichten müssen: Luca erlitt einen Hirnschlag!

Wie Bild berichtet, wird Luca zurzeit in der Uni-Klinik von San Sebastian behandelt. Wie es dem Profisportler nach der womöglich Lebensbedrohlichen Erkrankung geht, und ob Luca irgendwann zum Training zurückkehren kann, ist noch nicht bekannt. Auch was diese Durchblutungsstörung im Gehirn bei einem so jungen Mann auslöste, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Bisher zählte der Spanier noch nicht zu den Stammspielern des Klubs. In der vergangenen Saison bekam er aber immerhin sechs Einsätze auf dem Platz und erzielte dabei sogar ein Tor.

Getty Images Luca Sangalli bei einem Spiel gegen Club Atletico de Madrid

Instagram / luca23sangalli Luca Sangalli, Fußballer

Instagram / luca23sangalli Luca Sangalli, Profi-Fußballer

