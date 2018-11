So kam Emilia Clarke (32) zu ihrem ersten großen schauspielerischen Meilenstein! Ihre Hauptrolle der Daenerys Targaryen in der epischen Erfolgsserie Game of Thrones ist jetzt schon legendär – mit ihrer Performance als mächtige Drachenmutter begeistert die zierliche Beauty seit 2011 die Zuschauer. Seitdem geht es steil bergauf mit der Karriere der Britin und sie angelt sich einen Mega-Job nach dem anderen. Doch wie fing eigentlich alles an? Nun wurde die lustige Geschichte bekannt, wie Emilia 2010 ihre "Game of Thrones"-Rolle ergatterte!

Gegenüber Variety verrieten die Produzenten David Benioff (48) und Daniel Brett Weiss Details zum Casting der heute 32-Jährigen. Nachdem die Schauspielerin in einem düsteren, menschenleeren Kino in Los Angeles ihren eingeübten Text vorgetragen hatte, sei sie ziemlich kreativ geworden: "Emilia fragte, ob es irgendetwas gebe, das sie tun könnte, um die Stimmung aufzulockern und David antwortete: 'Kannst du tanzen?' Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, legte Emilia einen Robotertanz hin", berichtete Daniel. "Sie hat es mit Engagement getan und sie hat es gut gemacht."

Sogar so gut, dass die Verantwortlichen nicht lange überlegen mussten: "Sie hat den Job zehn Sekunden, nachdem sie den Raum verlassen hatte, bekommen", erzählte Daniel. Er und David seien ihr sogar nachgerannt, um ihr die guten Nachrichten vor ihrem Heimflug über den Atlantik überbringen zu können.

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Getty Images Die "Game of Thrones"-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss

Getty Images "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke

