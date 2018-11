Die Kardashian-Jenner-Girls verwandeln sich in echte Victoria's Secret-Engel! Während sich die meisten Halloween-Fans am 31. Oktober in gruselige Kostüme kleiden, nutzten Kim (38), Kourtney (39), Khloe (34), Kendall (22) und Kylie (21) ihre Chance, sich mit diesem traumhaften Look von den anderen abzuheben – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In weißer Unterwäsche und mit märchenhaften Flügeln bezaubern sie das Netz als waschechte VS-Models!

Auf Instgaram präsentieren die wohl berühmtesten Schwestern der Welt ihre Wahnsinns-Figuren in der sexy Lingerie. Für die Umsetzung ihrer Halloween-Idee hatte der Dessoushersteller den Mädels echte Runwaylooks und die dazugehörigen Flügel ausgeliehen. Die Fans sind von den Looks der fünf begeistert und honorieren die Schnappschüsse mit gleich mehrere Millionen Likes pro Foto. Unter eines dieser Bilder schrieb Kim selbst: "Oh mein Gott. Ein Traum ist wahr geworden. Heute Nacht bin ich ein Victoria's Secret-Model. Und Kendall kann schon mal üben."

Tatsächlich schwebt die zweitjüngste Schwester nach zwei Jahren Pause 2018 wirklich wieder über den berühmten Laufsteg. Zwar darf sie auch dort wieder die ausgefallenen Flügel tragen – ein richtiger Engel wie Adriana Lima (37) und Elsa Hosk (29) ist sie aber trotzdem nicht. Schließlich werden nur die VS-Models als Engel bezeichnet, die das Unternehmen auch unabhängig von der Modenshow repräsentieren. Während Kendall also schon mal ein bisschen für die Show in wenigen Wochen trainieren kann, freut sich ein Kardashian-Girl besonders über die kurzzeitige Ehre. Kourtney kommentiert zum Upload eines Pics: "Vielen Dank, Victoria's Secret, dass ihr mich zum ersten 1,54 Meter großen Engel macht."

Instagram/kendalljenner Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner als Victoria's Secret-Engel

Instagram/kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian als VS-Models

