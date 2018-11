Mit diesem Kostüm hat er sich ins Abseits geschossen! Profi-Kicker Rafinha feierte zusammen mit seinen Mannschaftskollegen vom FC Bayern München im Münchener Club Enter the Dragon eine fette Halloween-Party. Während seine Kameraden – unter anderem Robert Lewandowski (30) als verseuchter Zombie oder Jérôme Boateng (30) im Horror-Kostüm – zu passenden Schauer-Outfits griffen, hatte der Abwehrspieler eine ganz makabere Verkleidungsidee: Er ging als Scheich mit einem Sprengstoff-Päckchen in der Hand!

Marcio Rafael Ferreira de Souza – wie der Fußballer mit bürgerlichem Namen heißt – schmiss sich für seine Kostümierung als arabischer Scheich in einen weißen, langen Kaftan mit passender Kopfbedeckung in rot-weiß und schwarzem Kopfring. So weit noch alles in Ordnung. In den Händen hielt der 33-Jährige allerdings ein braunes Paket mit der schwarz-roten Aufschrift "Vorsicht". Ein entsprechendes Foto postete sowohl Abwehr-Kollege Boateng auf Twitter als auch sein Sportverein auf dem offiziellen Mannschafts-Account.

Im Netz hagelte es für das in vielen Augen geschmacklose Kostüm ordentlich Kritik. "Halloween ist ein Gruselfest mit übertriebenen Kostümierungen. Es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern oder in seinen Gefühlen zu verletzen", rechtfertigte sich der Kicker auf Twitter und Instagram. Mittlerweile wurde das Bild wieder gelöscht.

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska als Lara Croft und Robert Lewandowski als verseuchter Zombie

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng im Halloween-Kostüm

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels und Johannes Mösmang

