Schon seit Jahren hoffen Fans der legendären Girlgroup Spice Girls auf ein Bühnen-Comeback. Während Mel B. (43), Geri Halliwell (46), Emma Bunton (42) und Mel C. (44) dafür auch immer wieder die Hoffnung schüren, zerstört Victoria Beckham (44) diese stets aufs Neue. Posh Spice, die inzwischen erfolgreiche Modedesignerin ist, will einfach nicht mit ihren Ex-Kolleginnen auf eine Reunion-Tour gehen. Dafür rächte sich Mel B. jetzt bitter mit einem fiesen Halloween-Kostüm.

Zur berühmten Gruselsause von Heidi Klum (45) in New York kam Mel mit einem Freund. Auf dem schwarzen Teppich präsentierte sie auf den ersten Blick ein wenig kreatives Kostüm. Sie trug einfach ein schwarzes Minikleid und eine Pappmaske von Victoria. Ihr Begleiter hatte ein Trikot mit dem aufgedruckten Namen Beckham an. Scary Spice hielt außerdem eine Plastikaxt in der Hand – und auf der stand der Seitenhieb gegen Vic: "Nein, ich gehe nicht auf Tour."

Ihr Kumpel wedelte wiederum mit einem Schild, dass den Schriftzug "Bitte, bitte, bitte, tu es für die Fans" trug. Es scheint, als setze die 43-Jährige nun sogar auf die drastischsten Maßnahmen, um ihre ehemalige Gesangskollegin zu überzeugen. Aber ob das hilft?

Getty Images Mel B. bei der Halloween-Party von Heidi Klum 2018

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham im Grimaldi Forum Monaco

Anzeige

Action Press / Everett Collection Spice Girls, 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de