Jetzt also doch? Seit Anfang des Jahres heizen die Spice Girls immer wieder die Gerüchte um eine Reunion der Girlgroup an. Doch es soll Uneinigkeit zwischen den Mädels herrschen. Melanie C. (44) sprach beim Late Night Shopping im Designer Outlet Soltau nun mit Promiflash über die Zukunft der Band: "Wir würden so gern was zusammen machen und wir reden auch darüber. Wenn ich ehrlich bin, wir sprechen derzeit darüber, was das Richtige wäre. Das Vermächtnis der Spice Girls ist uns sehr wichtig. [...] Also, ich drücke die Daumen, dass wir es irgendwie schaffen."

Adam Berry/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de